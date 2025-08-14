Fête de la citrouille Masevaux-Niederbruck
samedi 17 octobre 2026 · Masevaux-Niederbruck
Informations pratiques
Masevaux-Niederbruck
Fête de la citrouille
Place des Alliés Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17 2026-10-18
La fête traditionnelle autour de la citrouille est de retour cette année ! Vous pourrez profiter des animations pour les enfants (maquillage, clown, manège…), de concerts, de jeux et d’un marché du terroir. Soupe et autres gourmandises à la citrouille, entre autres, seront également au rendez-vous. Le tout autour du thème de la citrouille (mais pas de monstres !).
La fête traditionnelle autour de la citrouille est de retour cette année ! Vous pourrez profiter des animations pour les enfants (maquillage, clown, manège…), de concerts, de jeux et d’un marché du terroir. Soupe et autres gourmandises à la citrouille, entre autres, seront également au rendez-vous. Le tout autour du thème de la citrouille (mais pas de monstres !). .
Place des Alliés Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99 ot.masevaux@cc-vallee-doller.fr
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English :
The traditional pumpkin festival is back again this year! You’ll enjoy children’s entertainment (face painting, clowns, merry-go-rounds…), concerts, games and a local market. Pumpkin soup and other delicacies will also be on offer. All with a pumpkin theme (but no monsters!).
L’événement Fête de la citrouille Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
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