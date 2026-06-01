Fête de la commune d’Offemont MIEL Offemont

Offemont

Fête de la commune d’Offemont

MIEL 36 Rue des Eygras Offemont Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Offemont en fête !

Samedi 27 juin dès 14h, ne manquez pas la Fête de la Commune sur le parvis de la MIEL !

Buvette et petite restauration sur place.

AU PROGRAMME –

Tout l’après-midi

Des animations gratuites pour petits et grands

Attractions et jeux

Promenade avec le train lumineux

Balade à poney

Maquillage

Atelier dessin

Le Clown Melasse

Animations de la Ruche dans ses nouveaux locaux

Visite guidée de la MIEL et de la Ruche pour découvrir l’après-travaux

18h Apéritif communal

20h Soirée dansante avec DJ

Salle de la MIEL Entrée libre

Venez nombreux pour une journée festive et conviviale ! .

MIEL 36 Rue des Eygras Offemont 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 26 01 49

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English : Fête de la commune d’Offemont

L’événement Fête de la commune d’Offemont Offemont a été mis à jour le 2026-06-09 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)