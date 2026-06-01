Fête de la commune d’Offemont MIEL Offemont
Fête de la commune d’Offemont MIEL Offemont samedi 27 juin 2026.
Offemont
Fête de la commune d’Offemont
MIEL 36 Rue des Eygras Offemont Territoire de Belfort
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Offemont en fête !
Samedi 27 juin dès 14h, ne manquez pas la Fête de la Commune sur le parvis de la MIEL !
Buvette et petite restauration sur place.
AU PROGRAMME –
Tout l’après-midi
Des animations gratuites pour petits et grands
Attractions et jeux
Promenade avec le train lumineux
Balade à poney
Maquillage
Atelier dessin
Le Clown Melasse
Animations de la Ruche dans ses nouveaux locaux
Visite guidée de la MIEL et de la Ruche pour découvrir l’après-travaux
18h Apéritif communal
20h Soirée dansante avec DJ
Salle de la MIEL Entrée libre
Venez nombreux pour une journée festive et conviviale ! .
MIEL 36 Rue des Eygras Offemont 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 26 01 49
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English : Fête de la commune d’Offemont
L’événement Fête de la commune d’Offemont Offemont a été mis à jour le 2026-06-09 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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