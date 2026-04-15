Fête de la Danse I Golden Gore – Compagnie DOPZone, Lancy, Genève

Fête de la Danse I Golden Gore – Compagnie DOPZone 6 et 10 mai Lancy

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T15:30:00+02:00 – 2026-05-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T11:30:00+02:00

Suivant le fil du Rhône, la Fête de la Danse Genève déverse son flot de spectacles, bals et cours du 6 au 10 mai 2026. Après l’ouverture officielle aux Bains des Pâquis, naviguez jusqu’à la Place de l’île (soirée Isla Bonita) et la Place des Volontaires (KA’WIN ) avant de larguer les amarres au Village de la Danse (Jonction). Généreuse, la danse surfe aussi à Meyrin, Carouge, Onex et Vernier sans soublier Lancy.

Durée : 1h environ

Cour de l’école Le – Sapay

En partenariat avec La fête de la Danse

Dans le cadre de cet évènement national, la Ville de Lancy propose, en collaboration avec l’Association d’ici danse dans le cadre du dispositif Danse en famille,

un atelier pour les 2-5 ans

dimanche 10 mai de 10h à 11h30

à la Maison de Quartier du Plateau

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À propos du festival

La Fête de la Danse est une fête nationale. Toute la Suisse évolue au rythme du mouvement en même temps. Partout, on danse ! La plupart des événements sont gratuits. Les quelques animations payantes sont accessibles au prix de 15.- (gratuit <de 16 ans). Le pass national coûte 25.- et permet de rejoindre tous les événements payants de Suisse sans remettre la main au porte-monnaie. Créée en 2006, la Fête de la Danse est portée par Reso (réseau danse suisse).

Lancy Lancy Genève 1212 Genève [{« link »: « https://fetedeladanse.ch/geneve/ »}, {« link »: « https://dicidanse.ch/ »}, {« link »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/nomades-programmation-culturelle-de-la-ville-de-lancy-GEMNB374JR/event/1494866/ »}]

Mercredi 6 mai à 15h30 I Tout public

Edwige Nuellec