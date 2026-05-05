Saint-Astier

Fête de la danse

Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Stages et rencontres autour de la danse.

À partir de 8h30, Le petit Pré.

Entrée gratuite, stages sur réservations.

Association Entredanses association.entredanses@gmail.com 06 77 42 07 24 05 53 02 41 99

Stages et rencontres autour de la danse.

À partir de 8h30, Le petit Pré.

Entrée gratuite, stages sur réservations.

Association Entredanses association.entredanses@gmail.com 06 77 42 07 24 05 53 02 41 99 .

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99 association.entredanses@gmail.com

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English : Fête de la danse

A festive, convivial and artistic day!

Refreshments and catering on site.

– 10am-5pm: choreography by dance school students, best cake competition, entertainment, games and surprises.

– 6-10pm: concert, dance entertainment.

L’événement Fête de la danse Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-05 par Vallée de l’Isle en Périgord