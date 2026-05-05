Fête de la danse Saint-Astier
Fête de la danse Saint-Astier dimanche 14 juin 2026.
Saint-Astier
Fête de la danse
Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Stages et rencontres autour de la danse.
À partir de 8h30, Le petit Pré.
Entrée gratuite, stages sur réservations.
Association Entredanses association.entredanses@gmail.com 06 77 42 07 24 05 53 02 41 99
Stages et rencontres autour de la danse.
À partir de 8h30, Le petit Pré.
Entrée gratuite, stages sur réservations.
Association Entredanses association.entredanses@gmail.com 06 77 42 07 24 05 53 02 41 99 .
Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99 association.entredanses@gmail.com
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English : Fête de la danse
A festive, convivial and artistic day!
Refreshments and catering on site.
– 10am-5pm: choreography by dance school students, best cake competition, entertainment, games and surprises.
– 6-10pm: concert, dance entertainment.
L’événement Fête de la danse Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-05 par Vallée de l’Isle en Périgord
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