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Fête de la Dune (feu d’artifice) avenue de la plage Ondres

Fête de la Dune (feu d’artifice) avenue de la plage Ondres

Fête de la Dune (feu d’artifice) avenue de la plage Ondres samedi 29 août 2026.

Lieu : avenue de la plage

Adresse : Ondres plage

Ville : 40440 Ondres

Département : Landes

Début : samedi 29 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Tarif :

Ondres

Fête de la Dune (feu d’artifice)

avenue de la plage Ondres plage Ondres Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-29

La Fête de la Dune, c’est une belle soirée à partir de 18h00 pour finir en beauté notre saison estivale
autour de moments musicaux, de spectacles et de notre grand feu d’artifice en clôture, à 22h30. Accès libre et gratuit, pour tout public. Venez nombreux !   .

avenue de la plage Ondres plage Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19 

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English : Fête de la Dune (feu d’artifice)

L’événement Fête de la Dune (feu d’artifice) Ondres a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Seignanx

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