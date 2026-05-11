Fête de la Dune (feu d’artifice) avenue de la plage Ondres
Fête de la Dune (feu d’artifice) avenue de la plage Ondres samedi 29 août 2026.
Ondres
Fête de la Dune (feu d’artifice)
avenue de la plage Ondres plage Ondres Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
La Fête de la Dune, c’est une belle soirée à partir de 18h00 pour finir en beauté notre saison estivale
autour de moments musicaux, de spectacles et de notre grand feu d’artifice en clôture, à 22h30. Accès libre et gratuit, pour tout public. Venez nombreux ! .
avenue de la plage Ondres plage Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19
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English : Fête de la Dune (feu d’artifice)
L’événement Fête de la Dune (feu d’artifice) Ondres a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Seignanx
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