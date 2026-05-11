Ondres

Fête de la Dune (feu d’artifice)

avenue de la plage Ondres plage Ondres Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

La Fête de la Dune, c’est une belle soirée à partir de 18h00 pour finir en beauté notre saison estivale

autour de moments musicaux, de spectacles et de notre grand feu d’artifice en clôture, à 22h30. Accès libre et gratuit, pour tout public. Venez nombreux ! .

avenue de la plage Ondres plage Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19

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English : Fête de la Dune (feu d’artifice)

L’événement Fête de la Dune (feu d’artifice) Ondres a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Seignanx