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Concert à la guinguette | LOS HERMANOS JAUCO Ondres

vendredi 24 juillet 2026 · JAUCO · Ondres

Concert à la guinguette | LOS HERMANOS JAUCO Ondres

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
JAUCO
Adresse
63 Promenade de l'Océan
Ville
40440 Ondres
Département
Landes
Tarif

Ondres

Concert à la guinguette | LOS HERMANOS

JAUCO 63 Promenade de l’Océan Ondres Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Venez écouter un concert ambiance gipsy latino de LOS HERMANOS les pieds dans le sable, face à l’océan en dégustant quelques tapas.
Début du concert à 20h. Gratuit.
En cas de mauvais temps le concert peut être annulé ou reporté.   .

JAUCO 63 Promenade de l’Océan Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 68 86 05 

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English :

L’événement Concert à la guinguette | LOS HERMANOS Ondres a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Seignanx

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