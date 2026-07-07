Concert à la guinguette | BLOUZOUKI JAUCO Ondres
vendredi 17 juillet 2026 · JAUCO · Ondres
Informations pratiques
Ondres
Concert à la guinguette | BLOUZOUKI
JAUCO 63 Promenade de l’Océan Ondres Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Venez écouter un concert ambiance blues et rock les pieds dans le sable, face à l’océan en dégustant quelques tapas.
Début du concert à 20h. Gratuit.
En cas de mauvais temps le concert peut être annulé ou reporté. .
JAUCO 63 Promenade de l’Océan Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 68 86 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert à la guinguette | BLOUZOUKI Ondres a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Seignanx
À voir aussi à Ondres (Landes)
- Marché Nocturne Ondres 7 juillet 2026
- Casetas Place Richard Feuillet Ondres 10 juillet 2026
- Courses de vaches landaises Stade de rugby Ondres 13 juillet 2026
- Courses de vaches landaises Stade de rugby Ondres 20 juillet 2026
- Courses de vaches landaises Stade de rugby Ondres 27 juillet 2026