Fête de la Fouace Place Jean Macé, Place Jean Macé, Nantes
samedi 26 septembre 2026 · Place Jean Macé · Nantes
Informations pratiques
Fête de la Fouace Place Jean Macé 26 et 27 septembre Place Jean Macé Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T12:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:00:00+02:00
Rendez-vous Place Jean-Macé, au cœur de Chantenay Village, pour la traditionnelle Fête de la Fouace !
Tout au long du week-end, profitez d’une ambiance conviviale avec concerts, buvette et restauration.
Samedi 26 septembre : Fête des vignerons autour d’un grand banquet convivial.
Dimanche 27 septembre : Fête de la Fouace.
Réservez dès maintenant votre week-end des 26 et 27 septembre ! La programmation complète sera dévoilée prochainement.
Place Jean Macé Place Jean Macé 44100 Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Fête de la Fouace sur la Place Jean Macé au cœur de Chantenay Village. Au programme : fête des vignerons avec un banquet, fête de la fouace, musique live, buvette et snacks. Ambiance festive garantie!
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