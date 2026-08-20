Fête de la Fouace Place Jean Macé, Place Jean Macé, Nantes

Informations pratiques

Fête de la Fouace Place Jean Macé 26 et 27 septembre Place Jean Macé Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T12:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:00:00+02:00

Rendez-vous Place Jean-Macé, au cœur de Chantenay Village, pour la traditionnelle Fête de la Fouace !

Tout au long du week-end, profitez d’une ambiance conviviale avec concerts, buvette et restauration.

Samedi 26 septembre : Fête des vignerons autour d’un grand banquet convivial.

Dimanche 27 septembre : Fête de la Fouace.

Réservez dès maintenant votre week-end des 26 et 27 septembre ! La programmation complète sera dévoilée prochainement.

Place Jean Macé Place Jean Macé 44100 Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Fête de la Fouace sur la Place Jean Macé au cœur de Chantenay Village. Au programme : fête des vignerons avec un banquet, fête de la fouace, musique live, buvette et snacks. Ambiance festive garantie!