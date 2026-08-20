UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes

Fête de la Fouace Place Jean Macé, Place Jean Macé, Nantes

samedi 26 septembre 2026 · Place Jean Macé · Nantes

Fête de la Fouace Place Jean Macé, Place Jean Macé, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Place Jean Macé
Adresse
Place Jean Macé 44100
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Fête de la Fouace Place Jean Macé 26 et 27 septembre Place Jean Macé Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T12:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:00:00+02:00

Rendez-vous Place Jean-Macé, au cœur de Chantenay Village, pour la traditionnelle Fête de la Fouace !
Tout au long du week-end, profitez d’une ambiance conviviale avec concerts, buvette et restauration.
Samedi 26 septembre : Fête des vignerons autour d’un grand banquet convivial.
Dimanche 27 septembre : Fête de la Fouace.
Réservez dès maintenant votre week-end des 26 et 27 septembre ! La programmation complète sera dévoilée prochainement.

Place Jean Macé Place Jean Macé 44100 Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Fête de la Fouace sur la Place Jean Macé au cœur de Chantenay Village. Au programme : fête des vignerons avec un banquet, fête de la fouace, musique live, buvette et snacks. Ambiance festive garantie!

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)