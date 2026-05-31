Fête de la Framboise, Le bourg 19350 CONCEZE, Concèze

Fête de la Framboise Dimanche 12 juillet, 09h00 Le bourg 19350 CONCEZE Corrèze

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T09:00:00+02:00 – 2026-07-12T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-12T09:00:00+02:00 – 2026-07-12T22:00:00+02:00

La Fête de la Framboise

Chaque année, cette fête gourmande met à l’honneur la framboise à travers une journée conviviale et festive, célèbre pour sa spectaculaire tarte géante à la framboise, détentrice d’un record Guinness depuis 1997.

Tout au long de la journée, visiteurs et familles peuvent découvrir les saveurs du terroir grâce à la présence de nombreux producteurs, artisans et exposants proposant framboises fraîches, fruits rouges, plants de framboisiers et spécialités locales.

Au programme :

dégustation et vente de tartes à la framboise,

vente de pains cuits au feu de bois,

marché d’artisans et de producteurs,

balades en calèche,

initiation au tir à l’arc,

jeux en bois,

danses et chants traditionnels,

tombola et animations pour toute la famille.

L’église du village se pare également d’un décor floral et accueille des expositions dédiées au thème de la fête.

Temps fort de la journée, la vente de la célèbre tarte géante à la framboise attire chaque année de nombreux gourmands. Les festivités se poursuivent en soirée avec la traditionnelle « P’tite Blonde à la Framboise », mêlant repas, animations et ambiance festive.

Concèze

12 juillet 2026

️ Entrée gratuite

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Pour fêter cette 30ème édition, venez déguster la framboise de Concèze. Journée festive et gourmande autour d’une tarte géante à la framboise, record Guinness 1997. framboize nouvelle-aquitaine