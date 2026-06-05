Fête de la grande Saint-Jean Percy Percy-en-Normandie
Fête de la grande Saint-Jean Percy Percy-en-Normandie samedi 20 juin 2026.
Percy-en-Normandie
Fête de la grande Saint-Jean
Percy Bourg Percy-en-Normandie Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
Le samedi 20 juin, à 23h, feu d’artifice à admirer depuis le parc de la médiathèque.
Dimanche 21 juin, 10h30 messe en musique avec pain bénit en l’église St-Jean baptiste de Percy. A partir de 14h30 cavalcade dans les rues de Percy. 6 chars et 5 fanfares composeront le défilé.
Tout le week-end fête foraine.
Manifestation gratuite. .
Percy Bourg Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 6 77 59 26 10 percyanimations50410@gmail.com
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English : Fête de la grande Saint-Jean
L’événement Fête de la grande Saint-Jean Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Villedieu-les-Poêles
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