Vie paysanne dans le bocage Étang du Chefresne, à côté de l’église Percy-en-Normandie
Vie paysanne dans le bocage Étang du Chefresne, à côté de l’église Percy-en-Normandie mardi 14 juillet 2026.
Percy-en-Normandie
Vie paysanne dans le bocage
Étang du Chefresne, à côté de l’église Le Chefresne Percy-en-Normandie Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-14 12:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Quel était donc le quotidien d’une famille paysanne dans le bocage du XIXè siècle ?
Avant l’avènement de l’agriculture mécanisée, nombre de familles vivaient en quasi-autonomie dans le bocage. Partons en immersion dans le quotidien des paysans et paysannes au rythme des saisons ; explorons les interactions qu’ils et elles entretenaient avec le bocage, ce lieu de vie façonné par leurs besoins, leurs pratiques, leurs traditions.
2h-2h30, 5km.
Contactez-moi si temps incertain.
Inscription conseillée, prévoir des espèces. .
Étang du Chefresne, à côté de l’église Le Chefresne Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 6 38 69 18 54 communbocage@proton.me
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English : Vie paysanne dans le bocage
L’événement Vie paysanne dans le bocage Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Villedieu-les-Poêles
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