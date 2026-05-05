Vie paysanne dans le bocage Étang du Chefresne, à côté de l’église Percy-en-Normandie

Percy-en-Normandie

Vie paysanne dans le bocage

Étang du Chefresne, à côté de l’église Le Chefresne Percy-en-Normandie Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-14 12:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Quel était donc le quotidien d’une famille paysanne dans le bocage du XIXè siècle ?

Avant l’avènement de l’agriculture mécanisée, nombre de familles vivaient en quasi-autonomie dans le bocage. Partons en immersion dans le quotidien des paysans et paysannes au rythme des saisons ; explorons les interactions qu’ils et elles entretenaient avec le bocage, ce lieu de vie façonné par leurs besoins, leurs pratiques, leurs traditions.

2h-2h30, 5km.

Contactez-moi si temps incertain.

Inscription conseillée, prévoir des espèces. .

Étang du Chefresne, à côté de l’église Le Chefresne Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 6 38 69 18 54 communbocage@proton.me

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vie paysanne dans le bocage

L’événement Vie paysanne dans le bocage Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Villedieu-les-Poêles