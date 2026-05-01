FÊTE DE LA LOUE Place de l’Eglise Sabonnères

Sabonnères

FÊTE DE LA LOUE

Place de l’Eglise FETE DE LA LOUE Sabonnères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Le Foyer rural vous donne rendez-vous pour un week-end festif et convivial !

Le Foyer rural vous donne rendez-vous pour un week-end festif et convivial !



Samedi

À 9h30, messe suivie dès 10h30 du marché traditionnel, des vieux métiers ainsi que d’une parade de tracteurs et voitures anciennes. À partir de 14h, de nombreuses animations raviront les enfants. La journée se poursuivra à 20h avec l’apéritif, le repas puis une grande soirée dansante.



Dimanche

Grand vide-grenier de 8h à 18h tout au long de la journée.



Venez nombreux partager ce beau moment de fête et de convivialité ! .

Place de l’Eglise FETE DE LA LOUE Sabonnères 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 6 89 24 09 58 sophiegauche@laposte.net

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English :

The Foyer Rural invites you to a festive and convivial weekend!

L’événement FÊTE DE LA LOUE Sabonnères a été mis à jour le 2026-05-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE