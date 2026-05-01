FÊTE DE LA LOUE Place de l’Eglise Sabonnères
FÊTE DE LA LOUE Place de l’Eglise Sabonnères samedi 30 mai 2026.
Sabonnères
FÊTE DE LA LOUE
Place de l’Eglise FETE DE LA LOUE Sabonnères Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Le Foyer rural vous donne rendez-vous pour un week-end festif et convivial !
Le Foyer rural vous donne rendez-vous pour un week-end festif et convivial !
Samedi
À 9h30, messe suivie dès 10h30 du marché traditionnel, des vieux métiers ainsi que d’une parade de tracteurs et voitures anciennes. À partir de 14h, de nombreuses animations raviront les enfants. La journée se poursuivra à 20h avec l’apéritif, le repas puis une grande soirée dansante.
Dimanche
Grand vide-grenier de 8h à 18h tout au long de la journée.
Venez nombreux partager ce beau moment de fête et de convivialité ! .
Place de l’Eglise FETE DE LA LOUE Sabonnères 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 6 89 24 09 58 sophiegauche@laposte.net
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English :
The Foyer Rural invites you to a festive and convivial weekend!
L’événement FÊTE DE LA LOUE Sabonnères a été mis à jour le 2026-05-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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