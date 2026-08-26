Fête de la lumière Windstein
samedi 12 décembre 2026 · Windstein
Informations pratiques
Windstein
Fête de la lumière
Place du menhir Windstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-12 16:00:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Marché des producteurs et décorations de Noël. Ambiance musicale. Défilé aux lampions et torches avec Sainte-Lucie. Restauration.
Venez à la rencontre des producteurs et artisans locaux sur le marché des producteurs et découvrez-y des décorations de Noël ! Participez au défilé aux lampions et torches avec Sainte-Lucie et profitez des animations musicales.
Réchauffez-vous avec une bonne soupe de légumes ou une tartiflette tout en appréciant un vin chaud ou une bière de Noël. 0 .
Place du menhir Windstein 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 24 31 commune.windstein@orange.fr
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English :
Farmers’ market and Christmas decorations. Musical atmosphere. Torchlight parade with Sainte-Lucie. Food and drink.
L’événement Fête de la lumière Windstein a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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