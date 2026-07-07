Fête de la Mer Concarneau
samedi 11 juillet 2026 · Concarneau
Informations pratiques
Concarneau
Fête de la Mer
Place Jean Jaurès Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 22:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Dans le cadre de l’opération nationale Mer et Littoraux , le Lions Club Concarneau Cornouaille organise la Fête de la Mer le samedi 11 juillet 2026, sur le parvis des Halles, de 10 h à 22 h.
Ce grand rendez-vous festif, pédagogique et participatif s’inscrit dans le programme Génération Mer , qui vise à promouvoir les actions en faveur de l’environnement, de l’écologie et de la préservation du milieu marin.
À cette occasion, de nombreux acteurs locaux présenteront leurs initiatives et actions menées sur la ville de Concarneau et son territoire
– Expositions de photographies et de vidéos ;
– Présentations et commentaires autour des programmes de sciences citoyennes dédiés à l’océan à Concarneau ;
– Rencontres et échanges avec les associations et partenaires engagés dans la protection du littoral.
– Plusieurs stands seront également proposés au public
SNSM ;
Artisans locaux ;
Stand de livres ;
Espace enfants maquillage, concours de dessin, jeux en bois.
Programme des animations
11 h Les Gabiers du Passage
14 h Dictée maritime (ouverte aux adultes, collégiens et lycéens)
Restauration sur place
Tout au long de la journée, vous pourrez profiter de
Crêpes salées et sucrées ;
Hot-dogs ;
Café et thé ;
Dégustation d’huîtres. .
Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
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English :
L’événement Fête de la Mer Concarneau a été mis à jour le 2026-07-03 par OTC CCA
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