Informations pratiques

Frontignan

FÊTE DE LA MER ET RETOUR DE SAINT-PAUL NAVIGATEUR

Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Parmi les festivités de tradition occitane organisées par la ville, en partenariat avec les associations locales, la Fête de la Mer et le retour de Saint-Paul Navigateur marquent les grandes retrouvailles des habitants de la commune avec “leur” Méditerranée.

Parmi les festivités de tradition occitane organisées par la Ville, en partenariat avec les associations locales, la fête de la Mer et le retour de Saint-Paul Navigateur marquent les grandes retrouvailles des habitants de la commune avec “leur” Méditerranée.

C’est aussi l’occasion de mettre en valeur l’Océan Viking, navire de l’association SOS Méditerranée, qui sauve les migrants en mer.

Cette année, la fête de la Mer sera aux couleurs de l’Espagne.

Au programme

– 9h messe, église Saint-Paul.

– 10h30 défilé pour l’embarquement de la statue de Saint-Paul navigateur, église Saint-Paul vers le quai des Jouteurs.

– 11h30 embarquement et sortie en mer, du quai Alary au port de plaisance.

– 18h30 retour de Saint-Paul défilé du quai des Jouteurs, célébration à l’église Saint-Paul suivie de la soirée animée de traditions espagnoles, musique et restauration sur le square de la Liberté.

Et aussi

À 18h repas organisé par le Club les Solidaires Intergénérations, cour de la Maison des seniors Vincent-Giner, rue Anatole-France.

Rens. et insc. au bureau de l’association, les lundis de 9h à 11h30 à la maison des seniors.

Tarifs 25 € / adhérent, 30 € / non-adhérent. .

Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 50 00

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English :

Among the traditional Occitan festivals organized by the city in partnership with local associations, the Fête de la Mer and the return of Saint Paul the Navigator mark a major reunion between the town’s residents and “their” Mediterranean.

L’événement FÊTE DE LA MER ET RETOUR DE SAINT-PAUL NAVIGATEUR Frontignan a été mis à jour le 2026-07-03 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE