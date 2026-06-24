AU FIL DE L’HISTOIRE Frontignan
mardi 7 juillet 2026 · Frontignan
Informations pratiques
Frontignan
AU FIL DE L’HISTOIRE
1 Place Hôtel de ville Frontignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-18
Visite guidée des ruelles du centre-ville de Frontignan la Peyrade avec les médiateurs culturels.
Tous les mardis (7, 21, 28 juillet et 4, 18, 25 août), départ à 10h — durée 2h.
Les médiateurs culturels de Frontignan la Peyrade proposent des visites guidées pour découvrir le patrimoine artistique, historique et naturel de la cité muscatière.
Au fil de l’Histoire emmène les participants à travers les ruelles du centre-ville, à la (re)découverte du patrimoine historique de Frontignan.
Les visites se tiennent les mardis 7, 21 et 28 juillet ainsi que les 4, 18 et 25 août, avec départ à 10h.
Durée 2h. .
1 Place Hôtel de ville Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 92
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English : AU FIL DE L’HISTOIRE
Guided tour of the narrow streets of downtown Frontignan-la-Peyrade with cultural mediators.
Every Tuesday (July 7, 21, 28 and August 4, 18, 25), starting at 10 a.m. duration: 2 hours.
L’événement AU FIL DE L’HISTOIRE Frontignan a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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