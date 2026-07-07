Fête de la Mer & Feux d’artifice Port de Plaisance Jard-sur-Mer

Informations pratiques

Jard-sur-Mer

Fête de la Mer & Feux d’artifice

Port de Plaisance Port de Bourgenay Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15 23:30:00

Date(s) :

2026-08-15

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Port de Plaisance Port de Bourgenay Jard-sur-Mer 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 17 54 60 69

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English :

L’événement Fête de la Mer & Feux d’artifice Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral