UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Jard-sur-Mer

Fête de la Mer & Feux d’artifice Port de Plaisance Jard-sur-Mer

samedi 15 août 2026 · Port de Plaisance · Jard-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Port de Plaisance
Adresse
Port de Bourgenay
Ville
85440 Jard-sur-Mer
Département
Vendée
Tarif

Jard-sur-Mer

Fête de la Mer & Feux d’artifice

Port de Plaisance Port de Bourgenay Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 23:30:00

Date(s) :
2026-08-15

  .

Port de Plaisance Port de Bourgenay Jard-sur-Mer 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 17 54 60 69 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la Mer & Feux d’artifice Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

À voir aussi à Jard-sur-Mer (Vendée)