AGENDA · Jard-sur-Mer
Fête de la Mer & Feux d’artifice Port de Plaisance Jard-sur-Mer
samedi 15 août 2026 · Port de Plaisance · Jard-sur-Mer
Informations pratiques
Jard-sur-Mer
Fête de la Mer & Feux d’artifice
Port de Plaisance Port de Bourgenay Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 23:30:00
Date(s) :
2026-08-15
.
Port de Plaisance Port de Bourgenay Jard-sur-Mer 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 17 54 60 69
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English :
L’événement Fête de la Mer & Feux d’artifice Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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