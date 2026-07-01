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Fête de la Mer Hendaye

vendredi 17 juillet 2026 · Hendaye

Fête de la Mer Hendaye

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Port de Plaisance
Ville
64700 Hendaye
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hendaye

Fête de la Mer

Port de Plaisance Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Soirée Moules Frites et animation musicale proposée par les associations Fishing Club et l’AUPH.   .

Port de Plaisance Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 63 42 

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English : Fête de la Mer

L’événement Fête de la Mer Hendaye a été mis à jour le 2026-07-04 par Hendaye Tourisme & Commerce

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