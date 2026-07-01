Informations pratiques

Hendaye

Fête de la Mer

Port de Plaisance Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Soirée Moules Frites et animation musicale proposée par les associations Fishing Club et l’AUPH. .

Port de Plaisance Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 63 42

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English : Fête de la Mer

L’événement Fête de la Mer Hendaye a été mis à jour le 2026-07-04 par Hendaye Tourisme & Commerce