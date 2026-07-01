AGENDA · Hendaye
Fête de la Mer Hendaye
vendredi 17 juillet 2026 · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Fête de la Mer
Port de Plaisance Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Soirée Moules Frites et animation musicale proposée par les associations Fishing Club et l’AUPH. .
Port de Plaisance Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 63 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la Mer
L’événement Fête de la Mer Hendaye a été mis à jour le 2026-07-04 par Hendaye Tourisme & Commerce
À voir aussi à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques)
- Observateurs du Littoral découvrez la richesse de la biodiversité de l’estran rocheux. Hendaye 8 juillet 2026
- Atelier scientifique Ombres et lumières Route de la Corniche Hendaye 8 juillet 2026
- Tournoi de tennis de table Gymnase Irandatz Hendaye 8 juillet 2026
- Sports traditionnels Force basque Hendaye 8 juillet 2026
- Atelier en familles Paysages, risques littoraux et adaptation Route de la Corniche Hendaye 9 juillet 2026