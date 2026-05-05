Fête de la MJC & Assemblée Générale Manoir Rennes
Fête de la MJC & Assemblée Générale Manoir Rennes vendredi 22 mai 2026.
Fête de la MJC & Assemblée Générale Manoir Rennes Vendredi 22 mai, 16h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
La fête de la MJC ainsi que l’Assemblée Générale se tiendront le 22 mai 2026 à partir de 16h.
Venez nombreux partager ce moment convivial et festif !
Au programme :
Food trucks
Structure gonflable
Jeux pour petits et grands
et de nombreuses animations tout au long de l’après-midi !
Rendez-vous au 36 boulevard Albert 1er
On vous attend nombreux pour célébrer ensemble la vie de la MJC !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-22T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-22T19:00:00.000+02:00
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0299516170 mjcmaisondesuede@gmail.com
Manoir 36 boulevard albert 1er, 35200 rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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