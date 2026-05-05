Fête de la MJC & Assemblée Générale Manoir Rennes Vendredi 22 mai, 16h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

La fête de la MJC ainsi que l’Assemblée Générale se tiendront le 22 mai 2026 à partir de 16h.

Venez nombreux partager ce moment convivial et festif !

Au programme :

Food trucks

Structure gonflable

Jeux pour petits et grands

et de nombreuses animations tout au long de l’après-midi !

Rendez-vous au 36 boulevard Albert 1er

On vous attend nombreux pour célébrer ensemble la vie de la MJC !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-22T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-22T19:00:00.000+02:00

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0299516170 mjcmaisondesuede@gmail.com

Manoir 36 boulevard albert 1er, 35200 rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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