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AGENDA · Nivigne et Suran

Fête de la Mob, ARCMA, Nivigne et Suran

dimanche 13 septembre 2026 · ARCMA · Nivigne et Suran

Fête de la Mob, ARCMA, Nivigne et Suran

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
ARCMA
Adresse
49 rue de Franche-Comté Chavannes-sur-Suran 01250 Nivigne-et-Suran
Ville
01250 Nivigne et Suran
Département
Ain
Tarif
Entrée gratuite

Fête de la Mob Dimanche 13 septembre, 09h00 ARCMA Ain

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T09:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T09:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

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Tous cyclomoteurs ou BMA de plus de 20 ans expo fête

ARCMA

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