Fête de la Mob, ARCMA, Nivigne et Suran

Informations pratiques

Fête de la Mob Dimanche 13 septembre, 09h00 ARCMA Ain

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T09:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T09:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

ARCMA 49 rue de Franche-Comté Chavannes-sur-Suran 01250 Nivigne-et-Suran Nivigne et Suran 01250 Chavannes-sur-Suran Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « arcma.meillo@gmail.com »}]

Tous cyclomoteurs ou BMA de plus de 20 ans expo fête

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