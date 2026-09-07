AGENDA · Nivigne et Suran
Fête de la Mob, ARCMA, Nivigne et Suran
dimanche 13 septembre 2026 · ARCMA · Nivigne et Suran
Informations pratiques
Fête de la Mob Dimanche 13 septembre, 09h00 ARCMA Ain
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T09:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T09:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00
ARCMA 49 rue de Franche-Comté Chavannes-sur-Suran 01250 Nivigne-et-Suran Nivigne et Suran 01250 Chavannes-sur-Suran Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « arcma.meillo@gmail.com »}]
Tous cyclomoteurs ou BMA de plus de 20 ans expo fête
ARCMA
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