Informations pratiques

Cambon-et-Salvergues

FETE DE LA MONTAGNE

Place de la Mairie Cambon-et-Salvergues Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

8h Lâcher de truites

A partir de 14h Concours de pétanque

Vers 19h Repas en musique

avec tripou et sa suite (18 €)

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Place de la Mairie Cambon-et-Salvergues 34330 Hérault Occitanie +33 6 87 28 93 97

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English : FETE DE LA MONTAGNE

8 a.m.: Trout fishing

Starting at 2 p.m.: Pétanque tournament

Around 7 p.m.: Dinner with live music

featuring Tripou and his band (18?)

L’événement FETE DE LA MONTAGNE Cambon-et-Salvergues a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34