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FETE DE LA MONTAGNE Cambon-et-Salvergues

samedi 25 juillet 2026 · Cambon-et-Salvergues

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Adresse
Place de la Mairie
Ville
34330 Cambon-et-Salvergues
Département
Hérault
Tarif
18 18

Cambon-et-Salvergues

FETE DE LA MONTAGNE

Place de la Mairie Cambon-et-Salvergues Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

8h Lâcher de truites
A partir de 14h Concours de pétanque
Vers 19h Repas en musique
avec tripou et sa suite (18 €)
  .

Place de la Mairie Cambon-et-Salvergues 34330 Hérault Occitanie +33 6 87 28 93 97 

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English : FETE DE LA MONTAGNE

8 a.m.: Trout fishing
Starting at 2 p.m.: Pétanque tournament
Around 7 p.m.: Dinner with live music
featuring Tripou and his band (18?)

L’événement FETE DE LA MONTAGNE Cambon-et-Salvergues a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34

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