FETE DE LA MONTAGNE Cambon-et-Salvergues
samedi 25 juillet 2026 · Cambon-et-Salvergues
Informations pratiques
Cambon-et-Salvergues
FETE DE LA MONTAGNE
Place de la Mairie Cambon-et-Salvergues Hérault
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
8h Lâcher de truites
A partir de 14h Concours de pétanque
Vers 19h Repas en musique
avec tripou et sa suite (18 €)
.
Place de la Mairie Cambon-et-Salvergues 34330 Hérault Occitanie +33 6 87 28 93 97
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English : FETE DE LA MONTAGNE
8 a.m.: Trout fishing
Starting at 2 p.m.: Pétanque tournament
Around 7 p.m.: Dinner with live music
featuring Tripou and his band (18?)
L’événement FETE DE LA MONTAGNE Cambon-et-Salvergues a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
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