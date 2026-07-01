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FETE DE LA MONTAGNE Cambon-et-Salvergues

dimanche 26 juillet 2026 · Cambon-et-Salvergues

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Adresse
Place de la Mairie
Ville
34330 Cambon-et-Salvergues
Département
Hérault
Tarif
20 20

Cambon-et-Salvergues

FETE DE LA MONTAGNE

Place de la Mairie Cambon-et-Salvergues Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Toute la journée, marché du terroir, animations danses folkloriques et country, sonneurs de trompes, sculpture de ballons, magie et tombola, messe, repas,…
Toute la journée, marché du terroir, animations danses folkloriques et country, sonneurs de trompes, sculpture de ballons, magie et tombola
10h30 Messe avec les sonneurs de trompes
12h30 Repas champêtre (20 €)
16h Chapitre des Chevaliers de l’Espinouse   .

Place de la Mairie Cambon-et-Salvergues 34330 Hérault Occitanie +33 6 87 28 93 97 

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English : FETE DE LA MONTAGNE

All day long: local farmers’ market, entertainment—including folk and country dancing, horn players, balloon sculpting, magic shows, and a raffle—as well as Mass and a meal…

L’événement FETE DE LA MONTAGNE Cambon-et-Salvergues a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34

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