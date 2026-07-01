FETE DE LA MONTAGNE Cambon-et-Salvergues
dimanche 26 juillet 2026 · Cambon-et-Salvergues
Informations pratiques
Cambon-et-Salvergues
FETE DE LA MONTAGNE
Place de la Mairie Cambon-et-Salvergues Hérault
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Toute la journée, marché du terroir, animations danses folkloriques et country, sonneurs de trompes, sculpture de ballons, magie et tombola, messe, repas,…
Toute la journée, marché du terroir, animations danses folkloriques et country, sonneurs de trompes, sculpture de ballons, magie et tombola
10h30 Messe avec les sonneurs de trompes
12h30 Repas champêtre (20 €)
16h Chapitre des Chevaliers de l’Espinouse .
Place de la Mairie Cambon-et-Salvergues 34330 Hérault Occitanie +33 6 87 28 93 97
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English : FETE DE LA MONTAGNE
All day long: local farmers’ market, entertainment—including folk and country dancing, horn players, balloon sculpting, magic shows, and a raffle—as well as Mass and a meal…
L’événement FETE DE LA MONTAGNE Cambon-et-Salvergues a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
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