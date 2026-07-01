Informations pratiques

Cambon-et-Salvergues

FETE DE LA MONTAGNE

Place de la Mairie Cambon-et-Salvergues Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Toute la journée, marché du terroir, animations danses folkloriques et country, sonneurs de trompes, sculpture de ballons, magie et tombola, messe, repas,…

Toute la journée, marché du terroir, animations danses folkloriques et country, sonneurs de trompes, sculpture de ballons, magie et tombola

10h30 Messe avec les sonneurs de trompes

12h30 Repas champêtre (20 €)

16h Chapitre des Chevaliers de l’Espinouse .

Place de la Mairie Cambon-et-Salvergues 34330 Hérault Occitanie +33 6 87 28 93 97

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English : FETE DE LA MONTAGNE

All day long: local farmers’ market, entertainment—including folk and country dancing, horn players, balloon sculpting, magic shows, and a raffle—as well as Mass and a meal…

L’événement FETE DE LA MONTAGNE Cambon-et-Salvergues a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34