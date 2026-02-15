Fête de la montagne Génos

Fête de la montagne Génos dimanche 22 mars 2026.

Fête de la montagne

VAL LOURON Génos Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-22 09:00:00
fin : 2026-03-22 17:00:00

2026-03-22

Pour clôturer la saison fête du ski club avec buvette et musique.
Démonstration de chiens d’avalanches. Ambiance assurée !
VAL LOURON Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie 

English :

To close the season: ski club party with refreshments and music.
Avalanche dog demonstration. A great atmosphere guaranteed!

