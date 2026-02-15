Fête de la montagne Génos
Fête de la montagne Génos dimanche 22 mars 2026.
Fête de la montagne
VAL LOURON Génos Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 09:00:00
fin : 2026-03-22 17:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Pour clôturer la saison fête du ski club avec buvette et musique.
Démonstration de chiens d’avalanches. Ambiance assurée !
VAL LOURON Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 99 00
English :
To close the season: ski club party with refreshments and music.
Avalanche dog demonstration. A great atmosphere guaranteed!
