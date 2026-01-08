Trail du Louron VAL LOURON Génos
Trail du Louron VAL LOURON Génos vendredi 7 août 2026.
Trail du Louron
VAL LOURON Génos Station de Val Louron Génos Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-07
Rendez-vous le Vendredi 7 et le Samedi 8 Août 2026 pour la 12ème édition du Trail du Louron !
Vendredi 7 août à 19h30
10 km solo ou relais autour du lac de Génos-Loudenvielle.
Samedi 8 août
10 km et 800D+
27 km et 1600D+
Courses Enfants
Infos à venir, pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site www.transpyros.fr
.
VAL LOURON Génos Station de Val Louron Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 70 31 30 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
See you on Friday 7th and Saturday 8th August 2026 for the 12th edition of the Trail du Louron!
Friday August 7 at 7.30pm:
10 km solo or relay around Lake Génos-Loudenvielle.
Saturday August 8:
10 km and 800D+ (solo or relay)
27 km and 1600D+ (over 1,000miles)
Children’s races
For further information, visit www.transpyros.fr
L’événement Trail du Louron Génos a été mis à jour le 2026-01-05 par OT de la Vallée du Louron|CDT65