Trail du Louron

VAL LOURON Génos Station de Val Louron Génos Hautes-Pyrénées

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-08

2026-08-07

Rendez-vous le Vendredi 7 et le Samedi 8 Août 2026 pour la 12ème édition du Trail du Louron !

Vendredi 7 août à 19h30

10 km solo ou relais autour du lac de Génos-Loudenvielle.

Samedi 8 août

10 km et 800D+

27 km et 1600D+

Courses Enfants

Infos à venir, pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site www.transpyros.fr

.

VAL LOURON Génos Station de Val Louron Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 70 31 30 17

English :

See you on Friday 7th and Saturday 8th August 2026 for the 12th edition of the Trail du Louron!

Friday August 7 at 7.30pm:

10 km solo or relay around Lake Génos-Loudenvielle.

Saturday August 8:

10 km and 800D+ (solo or relay)

27 km and 1600D+ (over 1,000miles)

Children’s races

For further information, visit www.transpyros.fr

