Visite de l’église de Génos RDV devant l’église Génos
Visite de l’église de Génos RDV devant l’église Génos mardi 21 juillet 2026.
Génos
Visite de l’église de Génos
RDV devant l’église GENOS Génos Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-07-21 15:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Dans le cadre du Festival des Petites Eglises de Montagne, venez découvrir l’église Saint-Vincent de Génos avant le concert.
Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. .
RDV devant l’église GENOS Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
As part of the Festival des Petites Eglises de Montagne, come and discover the church of Saint-Vincent de Génos before the concert.
L’événement Visite de l’église de Génos Génos a été mis à jour le 2026-05-29 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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