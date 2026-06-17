Visite rando hydroélectricité SHEM Louron RDV Parking Pont-de-Prat Génos

Génos

Visite rando hydroélectricité SHEM Louron

RDV Parking Pont-de-Prat GENOS Génos Hautes-Pyrénées

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 09:00:00

fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :

2026-07-21

En partenariat avec la SHEM, une guide conférencière du Pays d’art et d’histoire vous fera découvrir l’histoire des centrales de la SHEM. Cette visite se poursuivra par une randonnée encadrée par un accompagnateur en montagne et une animatrice Natura 2000, vers la centrale de Lassoula.

Uniquement sur réservation au 06 42 17 66 31 avant la veille 17h.

Prévoir chaussures de marche et pique-nique (possibilité de manger au refuge en réservant lors de l’inscription).

Durée 9h à 17h. Dénivelé + 450 m.

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RDV Parking Pont-de-Prat GENOS Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

In partnership with SHEM, a certified guide from the Pays d’art et d’histoire program will take you on a journey through the history of SHEM’s power plants. This tour will continue with a hike led by a mountain guide and a Natura 2000 guide toward the Lassoula power plant.

Reservations required by calling 06 42 17 66 31 by 5:00 p.m. the day before.

Please bring hiking shoes and a picnic lunch (you can eat at the mountain hut if you reserve when you sign up).

Duration: 9 a.m. to 5 p.m. Elevation gain: +450 m.

L’événement Visite rando hydroélectricité SHEM Louron Génos a été mis à jour le 2026-06-17 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65