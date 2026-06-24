Génos

Marché d’été à Génos

GENOS Génos Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 16:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Marché d’été les jeudis (juillet/août) sur la place de la mairie à Génos.

A partir de 16h.

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GENOS Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 95 35 info@vallee-du-louron.com

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English :

Summer market on Thursdays (July/August) on the town hall square in Génos.

Starting at 4pm.

L’événement Marché d’été à Génos Génos a été mis à jour le 2026-06-24 par OT de la Vallée du Louron|CDT65