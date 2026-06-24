Marché d’été à Génos Génos
Marché d’été à Génos Génos jeudi 30 juillet 2026.
Génos
Marché d’été à Génos
GENOS Génos Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 16:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Marché d’été les jeudis (juillet/août) sur la place de la mairie à Génos.
A partir de 16h.
.
GENOS Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 95 35 info@vallee-du-louron.com
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English :
Summer market on Thursdays (July/August) on the town hall square in Génos.
Starting at 4pm.
L’événement Marché d’été à Génos Génos a été mis à jour le 2026-06-24 par OT de la Vallée du Louron|CDT65
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