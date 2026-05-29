Visite randonnée Groupement Hydroélectrique SHEM Louron RDV Parking Pont-de-Prat Génos

Génos

Visite randonnée Groupement Hydroélectrique SHEM Louron

RDV Parking Pont-de-Prat GENOS Génos Hautes-Pyrénées

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 09:00:00

fin : 2026-07-28 17:00:00

Date(s) :

2026-07-28

En partenariat avec la SHEM, une guide conférencière du Pays d’art et d’histoire vous fera découvrir l’histoire des centrales de la SHEM. Cette visite se poursuivra par une randonnée encadrée par un accompagnateur en montagne et une animatrice Natura 2000, vers la centrale de Lassoula.

Uniquement sur réservation au 06 42 17 66 31 avant la veille 17h.

Prévoir chaussures de marche et pique-nique (possibilité de manger au refuge en réservant lors de l’inscription).

Durée 9h à 17h.

Dénivelé + 450 m.

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RDV Parking Pont-de-Prat GENOS Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

In partnership with SHEM, a guide from the Pays d’art et d’histoire will show you the history of SHEM power stations. The visit continues with a hike to the Lassoula power station, supervised by a mountain leader and a Natura 2000 coordinator.

Reservations required on 06 42 17 66 31 by 5pm the day before.

Bring walking shoes and a picnic (possibility of eating at the refuge if you book in advance).

Duration: 9am to 5pm.

Elevation gain + 450 m.

L’événement Visite randonnée Groupement Hydroélectrique SHEM Louron Génos a été mis à jour le 2026-05-29 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65