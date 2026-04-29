Concert duo mandoline et guitare Église de Génos Génos
Concert duo mandoline et guitare Église de Génos Génos mardi 21 juillet 2026.
Génos
Concert duo mandoline et guitare
Église de Génos GENOS Génos Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Dans le cadre du Festival des petites églises de montagne, l’église de Génos accueille Marie Brunou à la mandoline et Julien Legrand à la guitare qui proposeront un duo de musique classique (Munier, Calace, Falla, Albeniz, Scarlatti, …).
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Église de Génos GENOS Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 95 35
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English :
As part of the Festival des petites églises de montagne, the Génos church welcomes Marie Brunou on mandolin and Julien Legrand on guitar, who will perform a duo of classical music (Munier, Calace, Falla, Albeniz, Scarlatti, etc.).
L’événement Concert duo mandoline et guitare Génos a été mis à jour le 2026-04-29 par OT de la Vallée du Louron|CDT65
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