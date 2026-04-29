Concert duo mandoline et guitare Église de Génos Génos

Génos

Concert duo mandoline et guitare

Église de Génos GENOS Génos Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Dans le cadre du Festival des petites églises de montagne, l’église de Génos accueille Marie Brunou à la mandoline et Julien Legrand à la guitare qui proposeront un duo de musique classique (Munier, Calace, Falla, Albeniz, Scarlatti, …).

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Église de Génos GENOS Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 95 35

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English :

As part of the Festival des petites églises de montagne, the Génos church welcomes Marie Brunou on mandolin and Julien Legrand on guitar, who will perform a duo of classical music (Munier, Calace, Falla, Albeniz, Scarlatti, etc.).

L’événement Concert duo mandoline et guitare Génos a été mis à jour le 2026-04-29 par OT de la Vallée du Louron|CDT65