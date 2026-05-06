Génos

FERMES EN FÊTE 2026 LES RUCHERS STE MARIE

LES RUCHERS STE MARIE Génos Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Production Apiculture.

Animations Visite gratuite de la miellerie ainsi que du musée la cité des abeilles . Dégustations et vente de différents miels et autres produits de la ruche. Animations extraction de miel, fabrication de bonbons, ateliers réalisations de bougies.

La cité des abeilles parc de 1 hectare arboré avec des chalets présentant l’apiculture d’avant, avec une collection de ruches et d’objets uniques en Occitanie.

Organisé par la Chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne. .

LES RUCHERS STE MARIE Génos 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 68 04

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English :

Production: Apiculture.

Activities: Free visit of the honey house and the museum la cité des abeilles . Tastings and sales of various honeys and other bee products. Activities: honey extraction, candy-making, candle-making workshops.

L’événement FERMES EN FÊTE 2026 LES RUCHERS STE MARIE Génos a été mis à jour le 2026-05-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE