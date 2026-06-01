Fermes en Fête – Les ruchers Sainte Marie, Les Ruchers Sainte Marie, Génos
Fermes en Fête – Les ruchers Sainte Marie, Les Ruchers Sainte Marie, Génos samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête – Les ruchers Sainte Marie 6 et 7 juin Les Ruchers Sainte Marie Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Visite gratuite de la miellerie ainsi que du musée « la cité des abeilles » : parc de 1 hectare arboré avec des chalets présentant l’apiculture d’avant, avec une collection de ruches et d’objets uniques en Occitanie. Dégustations et vente de différents miels et autres produits de la ruche (pollen, bonbons, hydromel, pains d’épices, bougies).
Animations extraction de miel, fabrication de bonbons, ateliers réalisations de bougies.
Les Ruchers Sainte Marie 31510 Génos Génos 31510 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 79 68 04 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 73 14 02 44 »}]
Apiculture. Médaillé au Concours Général Agricole 2025
DR
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