Fête de la moule Tharon-Plage Saint-Michel-Chef-Chef

Saint-Michel-Chef-Chef

Fête de la moule

Tharon-Plage Place du grand marché Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:30:00

fin : 2026-07-11 01:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-15

La fête de la moule, c’est l’évènement incontournable de votre été à Tharon-Plage !

Organisée par l’association Océane Football Club, venez faire la fête et découvrez une ambiance assurée entre la musique (bal dansant), les rafraîchissements, les frites et bien sûr les moules !

Passez un moment convivial en famille ou entre amis lors de la traditionnelle fête de la moule de Tharon-Plage et dégustez les moules arrivées tout droit de la zone conchylicole de la commune voisine de La Plaine-Sur-Mer.

Vous pourrez manger des moules frites, mais attention peut-être qu’ il n’y en aura pas pour tout le monde !

En effet, les moules et leur sauce, dont seuls les organisateurs ont le secret de la recette, sont victimes de leur succès depuis des décennies ! Alors n’hésitez pas à venir dès 18h30 pour être certain d’avoir votre part ! Sinon, pas de panique…des sandwiches, frites, crêpes et galettes sont également au menu du jour …

Pour la soirée dansante, retrouvez

pour le 11 juillet Bloody Mary, Guillaume Journey et le DJ Brice François

pour le 15 août Bloody Mary, Guillaume Journey et Jo PREX DJ

Nos conseils

si vous souhaitez rester dormir sur la commune que ce soit en juillet et/ou en août, réservez votre hébérgement longtemps à l’avance car il est compliqué à cette période de trouver des disponibiliés

A noter

repas non réservable à l’avance

tarifs moules/frites (sous réserve de modification) 10€

vente de crêpes (association du don du sang bénévole)

vente jusqu’à la fin des stocks

Une chose est sûre, vous passerez une soirée inoubliable en mangeant et dansant jusqu’au bout de la nuit !

N’hésitez pas à participer à cette grande fête, vous ne le regretterez pas !

Découvrez ici tous les événements programmés à Saint-Michel Chef-Chef .

Tharon-Plage Place du grand marché Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire oceanefc.communication@gmail.com

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English :

The mussel festival is the highlight of your summer in Tharon-Plage!

Organized by the Océane Football Club, come and enjoy the party atmosphere, with music (ballroom dancing), refreshments, French fries and, of course, mussels!

L’événement Fête de la moule Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-06-26 par I_OT Pornic