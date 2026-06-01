Fête de la musique 2026 à La Musicale, La Musicale, Genève

Fête de la musique 2026 à La Musicale Samedi 20 juin, 15h00, 16h15, 17h30 La Musicale

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T15:50:00+02:00

Fin : 2026-06-20T17:30:00+02:00 – 2026-06-20T18:15:00+02:00

15h-15h50

Ensemble de 4 altos

G. PH. TELEMANN, Concerto n° 1 en do majeur pour quatre altos

G. KNOX, Marin Marais Variations pour quatre altos

J. S. BACH / ICHIRO NODAÏRA, Chaconne, BWV 1004 (transcription pour quatre altos)

L’originalité d’une formation composée de quatre altos et l’extraordinaire sonorité de l’union de ces instruments ont motivé les musiciennes à allier leur passion commune pour la musique de chambre en créant cet ensemble. Actives depuis des années sur la scène musicale de la région genevoise et bien au-delà, elles présentent des compositions originales ainsi que des arrangements conçus pour cette formation.

Julie Voisin Banasiak, alto

Salete Ferreira, alto

Patricia Giannetti, alto

Flora Santi, alto

16h15-17h

Jazzuo. Duo piano-flûte

Le duo de Nicolas Szilas (piano) et Claire Vesterman (flûte traversière) est né à l’AMR en 2023. Il interprète des compositions de Nicolas Szilas, écrites depuis 2021. Le répertoire navigue entre jazz mainstream et jazz moderne, avec quelques touches plus contemporaines, tout en flirtant parfois avec la musique classique ou latino-américaine.

17h30-18h15

Trio Ludwig (violon, alto, violoncelle)

L.V. BEETHOVEN, Trio à cordes op 9 n.3

E. DOHNANYI, Serenade pour trio à cordes op 10

L.V. BEETHOVEN, Trio à cordes op 3 n.1

Trio à cordes (violon, alto, violoncelle) formé de trois jeunes musiciennes basées à Genève et étudiant à la HEM. Elles étudient actuellement dans la classe d’Axel Schacher et participent aux nombreuses masterclasses données par le quatuor Belcea depuis 2024. Le trio Ludwig est né de la volonté d’une connaissance approfondie du répertoire beethovénien et d’une recherche des sonorités.

Chloé Thévenin, violon

Onitsha Gautier, alto

Michelle Lafont, violoncelle

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles

Programme complet en juin sur le site de la Fête de la musique

La Musicale Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 +41 22 418 35 80 http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bge/services/salles-de-lecture/la-musicale/ [{« link »: « https://evenements.geneve.ch/fetedelamusique/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/la-musicale/

Comme chaque année, La Musicale ouvre ses portes pour la Fête de la musique. Trois concerts pour lancer l’été !

Bibliothèque de Genève/Stéphane Pecorini