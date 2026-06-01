Fête de la musique 2026 à La Musicale, La Musicale, Genève
Fête de la musique 2026 à La Musicale, La Musicale, Genève samedi 20 juin 2026.
Fête de la musique 2026 à La Musicale Samedi 20 juin, 15h00, 16h15, 17h30 La Musicale
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T15:50:00+02:00
Fin : 2026-06-20T17:30:00+02:00 – 2026-06-20T18:15:00+02:00
15h-15h50
Ensemble de 4 altos
G. PH. TELEMANN, Concerto n° 1 en do majeur pour quatre altos
G. KNOX, Marin Marais Variations pour quatre altos
J. S. BACH / ICHIRO NODAÏRA, Chaconne, BWV 1004 (transcription pour quatre altos)
L’originalité d’une formation composée de quatre altos et l’extraordinaire sonorité de l’union de ces instruments ont motivé les musiciennes à allier leur passion commune pour la musique de chambre en créant cet ensemble. Actives depuis des années sur la scène musicale de la région genevoise et bien au-delà, elles présentent des compositions originales ainsi que des arrangements conçus pour cette formation.
Julie Voisin Banasiak, alto
Salete Ferreira, alto
Patricia Giannetti, alto
Flora Santi, alto
16h15-17h
Jazzuo. Duo piano-flûte
Le duo de Nicolas Szilas (piano) et Claire Vesterman (flûte traversière) est né à l’AMR en 2023. Il interprète des compositions de Nicolas Szilas, écrites depuis 2021. Le répertoire navigue entre jazz mainstream et jazz moderne, avec quelques touches plus contemporaines, tout en flirtant parfois avec la musique classique ou latino-américaine.
17h30-18h15
Trio Ludwig (violon, alto, violoncelle)
L.V. BEETHOVEN, Trio à cordes op 9 n.3
E. DOHNANYI, Serenade pour trio à cordes op 10
L.V. BEETHOVEN, Trio à cordes op 3 n.1
Trio à cordes (violon, alto, violoncelle) formé de trois jeunes musiciennes basées à Genève et étudiant à la HEM. Elles étudient actuellement dans la classe d’Axel Schacher et participent aux nombreuses masterclasses données par le quatuor Belcea depuis 2024. Le trio Ludwig est né de la volonté d’une connaissance approfondie du répertoire beethovénien et d’une recherche des sonorités.
Chloé Thévenin, violon
Onitsha Gautier, alto
Michelle Lafont, violoncelle
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles
Programme complet en juin sur le site de la Fête de la musique
La Musicale Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 +41 22 418 35 80 http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bge/services/salles-de-lecture/la-musicale/ [{« link »: « https://evenements.geneve.ch/fetedelamusique/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/la-musicale/
Comme chaque année, La Musicale ouvre ses portes pour la Fête de la musique. Trois concerts pour lancer l’été !
Bibliothèque de Genève/Stéphane Pecorini
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