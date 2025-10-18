Fête de la musique 2026 à Podensac Parc Chavat Podensac samedi 20 juin 2026.

Fête de la musique 2026 à Podensac Parc Chavat Podensac Samedi 20 juin, 18h00

Cette année, Podensac retrouve l’esprit des premières Fêtes de la Musique en mettant à l’honneur ce qui en fait l’essence : la musique live.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-20T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-20T23:59:00.000+02:00

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Parc Chavat rue du Port 33720 Podensac



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