Fête de la Musique au Parc Chavat Rue Pierre Vincent Podensac
Fête de la Musique au Parc Chavat Rue Pierre Vincent Podensac samedi 20 juin 2026.
Podensac
Fête de la Musique au Parc Chavat
Rue Pierre Vincent Domaine Chavat Podensac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 23:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Concerts Gratuits avec
Nova Mina
Blackston Project
Delta 13
Rock and Velvet
Buvette et restauration sur place (Food-Trucks) .
Rue Pierre Vincent Domaine Chavat Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 27 17 54
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English : Fête de la Musique au Parc Chavat
L’événement Fête de la Musique au Parc Chavat Podensac a été mis à jour le 2026-05-25 par La Gironde du Sud
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