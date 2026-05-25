Fête de la Musique au Parc Chavat Rue Pierre Vincent Podensac

Podensac

Fête de la Musique au Parc Chavat

Rue Pierre Vincent Domaine Chavat Podensac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Concerts Gratuits avec

Nova Mina

Blackston Project

Delta 13

Rock and Velvet

Buvette et restauration sur place (Food-Trucks) .

Rue Pierre Vincent Domaine Chavat Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 27 17 54

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English : Fête de la Musique au Parc Chavat

L’événement Fête de la Musique au Parc Chavat Podensac a été mis à jour le 2026-05-25 par La Gironde du Sud