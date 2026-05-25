Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la Musique au Parc Chavat Rue Pierre Vincent Podensac

Fête de la Musique au Parc Chavat Rue Pierre Vincent Podensac

Fête de la Musique au Parc Chavat Rue Pierre Vincent Podensac samedi 20 juin 2026.

Lieu : Rue Pierre Vincent

Adresse : Domaine Chavat

Ville : 33720 Podensac

Département : Gironde

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Podensac

Fête de la Musique au Parc Chavat

Rue Pierre Vincent Domaine Chavat Podensac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :
2026-06-20

Concerts Gratuits avec
Nova Mina
Blackston Project
Delta 13
Rock and Velvet

Buvette et restauration sur place (Food-Trucks)   .

Rue Pierre Vincent Domaine Chavat Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 27 17 54 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Musique au Parc Chavat

L’événement Fête de la Musique au Parc Chavat Podensac a été mis à jour le 2026-05-25 par La Gironde du Sud

À voir aussi à Podensac (Gironde)