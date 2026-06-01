Fête de la Musique à Allogny Allogny
Fête de la Musique à Allogny Allogny samedi 20 juin 2026.
Allogny
Fête de la Musique à Allogny
Allogny Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Chorallogny célèbre la Fête de la Musique à Allogny avec un spectacle chanté autour de l’univers du cirque.
À l’occasion de la Fête de la Musique, la chorale Chorallogny invite le public à découvrir son spectacle Chantons autour du cirque , le samedi 20 juin 2026 à 18h30 à la Maison des Associations d’Allogny. Les choristes proposeront un voyage musical inspiré de l’univers du cirque, entre poésie, émotions et bonne humeur. Un moment convivial et accessible à tous, idéal à partager en famille ou entre amis pour célébrer l’arrivée de l’été en musique. Entrée gratuite. .
Allogny 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 00 79
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English :
Chorallogny celebrates Music Day in Allogny with a musical performance inspired by the world of the circus.
L’événement Fête de la Musique à Allogny Allogny a été mis à jour le 2026-06-13 par OT BOURGES
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