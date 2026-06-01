Allogny

Fête de la Musique à Allogny

Allogny Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Chorallogny célèbre la Fête de la Musique à Allogny avec un spectacle chanté autour de l’univers du cirque.

À l’occasion de la Fête de la Musique, la chorale Chorallogny invite le public à découvrir son spectacle Chantons autour du cirque , le samedi 20 juin 2026 à 18h30 à la Maison des Associations d’Allogny. Les choristes proposeront un voyage musical inspiré de l’univers du cirque, entre poésie, émotions et bonne humeur. Un moment convivial et accessible à tous, idéal à partager en famille ou entre amis pour célébrer l’arrivée de l’été en musique. Entrée gratuite. .

Allogny 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 00 79

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English :

Chorallogny celebrates Music Day in Allogny with a musical performance inspired by the world of the circus.

L’événement Fête de la Musique à Allogny Allogny a été mis à jour le 2026-06-13 par OT BOURGES