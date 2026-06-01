Fête de la musique à Allouville-Bellefosse Allouville-Bellefosse
Fête de la musique à Allouville-Bellefosse Allouville-Bellefosse samedi 20 juin 2026.
Allouville-Bellefosse
Fête de la musique à Allouville-Bellefosse
Allouville-Bellefosse Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
L’association Les Déchênés organise sa première Fête de la Musique. Au programme musique, convivialité et bonne humeur ! Sur place, des tables et des chaises seront installées pour celles et ceux qui souhaitent venir pique-niquer tout en profitant de l’ambiance musicale et festive. Buvette et pâtisseries sur place. .
Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 01 65
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English : Fête de la musique à Allouville-Bellefosse
L’événement Fête de la musique à Allouville-Bellefosse Allouville-Bellefosse a été mis à jour le 2026-06-12 par Yvetot Normandie Tourisme
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