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Fête de la musique à Auray Auray

Fête de la musique à Auray Auray samedi 20 juin 2026.

Ville : 56400 Auray

Département : Morbihan

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Auray

Fête de la musique à Auray

Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-20

Rendez-vous à Auray pour une balade en musique de Saint-Goustan à la gare en passant par le centre-ville !
16 lieux accueilleront une quarantaine de propositions musicales pour faire vibrer Auray tout au long de la journée.

Au programme également l’exposition Sonorités d’Été à la Chapelle du Saint-Esprit, un concert au cœur de cette installation sonore, ainsi qu’une déambulation imaginée par les élèves de la Klas’Dans de l’école Les Rives du Loch.   .

Auray 56400 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Fête de la musique à Auray Auray a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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