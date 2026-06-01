Auray

Fête de la musique à Auray

Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Rendez-vous à Auray pour une balade en musique de Saint-Goustan à la gare en passant par le centre-ville !

16 lieux accueilleront une quarantaine de propositions musicales pour faire vibrer Auray tout au long de la journée.

Au programme également l’exposition Sonorités d’Été à la Chapelle du Saint-Esprit, un concert au cœur de cette installation sonore, ainsi qu’une déambulation imaginée par les élèves de la Klas’Dans de l’école Les Rives du Loch. .

Auray 56400 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Fête de la musique à Auray Auray a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon