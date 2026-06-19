Avord

Fête de la Musique à Avord

Rue Désiré Deschamps Avord Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Vibrez au rythme de la Fête de la Musique à Avord, entre concerts, danse et karaoké en plein cœur du bourg.

La municipalité d’Avord invite habitants et visiteurs à célébrer la Fête de la Musique le vendredi 19 juin 2026, à partir de 19h30, place de la mairie.

Cette soirée conviviale sera l’occasion de profiter d’un moment festif autour de la musique, de danser et de participer à un karaoké dans une ambiance ouverte à tous. Une buvette et un service de restauration seront proposés sur place par les associations Twirling Sport Avord et Avord Handball, pour prolonger agréablement la soirée en famille ou entre amis. .

Rue Désiré Deschamps Avord 18520 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 69 10 16

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English :

Come and enjoy the Fête de la Musique in Avord, with concerts, dancing, and karaoke right in the heart of town.

L’événement Fête de la Musique à Avord Avord a été mis à jour le 2026-06-13 par OT BOURGES