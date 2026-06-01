Fête de la musique à Baons-le-Comte Baons-le-Comte
Fête de la musique à Baons-le-Comte Baons-le-Comte vendredi 19 juin 2026.
Baons-le-Comte
Fête de la musique à Baons-le-Comte
376 Rue de l’Échevin Baons-le-Comte Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
La commune de Baons-le-Comte et l’association A Fond les Banais fêtent la musique. Au programme apéro-concert, soirée dansante, chants, tombola… Buvette et restauration sur place. .
376 Rue de l’Échevin Baons-le-Comte 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 63 07 mairie.baonslecomte@wanadoo.fr
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English : Fête de la musique à Baons-le-Comte
L’événement Fête de la musique à Baons-le-Comte Baons-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-11 par Yvetot Normandie Tourisme
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