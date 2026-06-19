Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la Musique à Barsac Rue de Montalivet Barsac

Fête de la Musique à Barsac Rue de Montalivet Barsac

Fête de la Musique à Barsac Rue de Montalivet Barsac vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Rue de Montalivet

Adresse : Parc de Montalivet

Ville : 33720 Barsac

Département : Gironde

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit

Barsac

Fête de la Musique à Barsac

Rue de Montalivet Parc de Montalivet Barsac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

A partir de 19h30 au parc de Montalivet à Barsac avec Montez le Son

A l’affiche
Dirty socks syndrôme (Rock)
Venus Callipyge (Rock)
The Trouble Mockers (reprise pop/rock)

Avec Montez Le Son

Entrée gratuite
Buvette et restauration sur place avec Brasserie Zebra.   .

Rue de Montalivet Parc de Montalivet Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 27 43 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Musique à Barsac

L’événement Fête de la Musique à Barsac Barsac a été mis à jour le 2026-06-15 par La Gironde du Sud

À voir aussi à Barsac (Gironde)