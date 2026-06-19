Fête de la Musique à Barsac Rue de Montalivet Barsac vendredi 19 juin 2026.

Barsac

Fête de la Musique à Barsac

Rue de Montalivet Parc de Montalivet Barsac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

A partir de 19h30 au parc de Montalivet à Barsac avec Montez le Son

A l’affiche

Dirty socks syndrôme (Rock)

Venus Callipyge (Rock)

The Trouble Mockers (reprise pop/rock)

Avec Montez Le Son

Entrée gratuite

Buvette et restauration sur place avec Brasserie Zebra. .

Rue de Montalivet Parc de Montalivet Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 27 43 00

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English : Fête de la Musique à Barsac

L’événement Fête de la Musique à Barsac Barsac a été mis à jour le 2026-06-15 par La Gironde du Sud