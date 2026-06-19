Fête de la Musique à Barsac Rue de Montalivet Barsac
Fête de la Musique à Barsac Rue de Montalivet Barsac vendredi 19 juin 2026.
Barsac
Fête de la Musique à Barsac
Rue de Montalivet Parc de Montalivet Barsac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
A partir de 19h30 au parc de Montalivet à Barsac avec Montez le Son
A l’affiche
Dirty socks syndrôme (Rock)
Venus Callipyge (Rock)
The Trouble Mockers (reprise pop/rock)
Avec Montez Le Son
Entrée gratuite
Buvette et restauration sur place avec Brasserie Zebra. .
Rue de Montalivet Parc de Montalivet Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 27 43 00
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English : Fête de la Musique à Barsac
L’événement Fête de la Musique à Barsac Barsac a été mis à jour le 2026-06-15 par La Gironde du Sud
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