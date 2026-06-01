Bengy-sur-Craon

Fête de la Musique à Bengy-sur-Craon

Bengy-sur-Craon Cher

Tarif : – – 7 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Fêtez la musique à Bengy-sur-Craon avec le groupe Délit de Fuite suivi d’un repas convivial.

Bengy Animations organise la Fête de la Musique à Bengy-sur-Craon le vendredi 19 juin 2026 à partir de 19h.

La soirée sera animée par le groupe Délit de Fuite, pour un moment festif et convivial autour de la musique. Un repas est proposé sur réservation au prix de 12€ par adultes et 7€ pour les moins de 8 ans.

Réservations obligatoires par téléphone au 06 31 17 35 44 jusqu’au 10 juin 2026. .

Bengy-sur-Craon 18520 Cher Centre-Val de Loire +33 6 31 17 35 44 bengyanimations@gmail.com

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English :

Celebrate music in Bengy-sur-Craon with the group Délit de Fuite, followed by a convivial meal.

L’événement Fête de la Musique à Bengy-sur-Craon Bengy-sur-Craon a été mis à jour le 2026-06-08 par OT BOURGES