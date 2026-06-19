Fête de la musique à Bénodet ! Bénodet
Fête de la musique à Bénodet ! Bénodet dimanche 21 juin 2026.
Bénodet
Fête de la musique à Bénodet !
Corniche de la Plage Bénodet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21 22:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Venez célébrer la Fête de la Musique dans une ambiance festive et conviviale !
Répartie entre l’esplanade du Casino et la Butte du Fort, la programmation vous donne rendez-vous de 15h00 à 20h00 avec quatre groupes musicaux aux styles variés qui se succéderont tout au long de l’après-midi.
À l’issue de cet événement organisé par la mairie et l’office de tourisme, le groupe Gwen Aod et le cercle celtique de Bénodet se produiront à la Butte du Fort à partir de 20h00 et jusqu’à 21h30-22h00, pour prolonger la soirée dans une ambiance bretonne et conviviale.
Entrée libre et gratuite. .
Corniche de la Plage Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 2 98 57 00 14
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English :
L’événement Fête de la musique à Bénodet ! Bénodet a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DE BENODET
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