Fête de la musique à Bénodet ! Bénodet dimanche 21 juin 2026.

Bénodet

Fête de la musique à Bénodet !

Corniche de la Plage Bénodet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21 22:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Venez célébrer la Fête de la Musique dans une ambiance festive et conviviale !

Répartie entre l’esplanade du Casino et la Butte du Fort, la programmation vous donne rendez-vous de 15h00 à 20h00 avec quatre groupes musicaux aux styles variés qui se succéderont tout au long de l’après-midi.

À l’issue de cet événement organisé par la mairie et l’office de tourisme, le groupe Gwen Aod et le cercle celtique de Bénodet se produiront à la Butte du Fort à partir de 20h00 et jusqu’à 21h30-22h00, pour prolonger la soirée dans une ambiance bretonne et conviviale.

Entrée libre et gratuite. .

Corniche de la Plage Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 2 98 57 00 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la musique à Bénodet ! Bénodet a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DE BENODET