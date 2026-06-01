Fête de la musique à Biars-sur-Cère rue des écoles Biars-sur-Cère dimanche 21 juin 2026.

Biars-sur-Cère

Fête de la musique à Biars-sur-Cère

rue des écoles espace salle polyvalente Biars-sur-Cère Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez célébrer la musique dans une ambiance chaleureuse et festive ! Dès le début de soirée, découvrez et soutenez nos artistes locaux lors de concerts gratuits qui mettront en lumière les talents de notre région.

Profitez également du Food truck, d’une buvette sur place et d’une sangria offerte pour fêter le jour le plus long

Venez célébrer la musique dans une ambiance chaleureuse et festive ! Dès le début de soirée, découvrez et soutenez nos artistes locaux lors de concerts gratuits qui mettront en lumière les talents de notre région.

Profitez également du Food truck, d’une buvette sur place et d’une sangria offerte pour fêter le jour le plus long

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rue des écoles espace salle polyvalente Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 5 65 39 74 33

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English :

Come celebrate music in a warm and festive atmosphere! Starting early in the evening, discover and support our local artists at free concerts that will showcase the talents of our region.

Also enjoy the food truck, an on-site refreshment stand, and complimentary sangria to celebrate the longest day of the year

L’événement Fête de la musique à Biars-sur-Cère Biars-sur-Cère a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vallée de la Dordogne