Fête de la musique à Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois
Fête de la musique à Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois dimanche 21 juin 2026.
Bohain-en-Vermandois
Fête de la musique à Bohain-en-Vermandois
Bohain-en-Vermandois Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21 22:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Dimanche 21 juin 2026, c’est la fête de la musique à Bohain en Vermandois avec un DJ SET avec ROM1 S. et SERA CRUZ à partir de 19h sur la place Michel Pezin,
Concert gratuit.
Dimanche 21 juin 2026, c’est la fête de la musique à Bohain en Vermandois avec un DJ SET avec ROM1 S. et SERA CRUZ à partir de 19h sur la place Michel Pezin,
Concert gratuit. .
Bohain-en-Vermandois 02110 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 07 55 55 contact@bohainenvermandois.fr
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English :
Sunday June 21, 2026, it?s the fête de la musique in Bohain en Vermandois with a DJ SET with ROM1 S. and SERA CRUZ starting at 7pm on Place Michel Pezin,
Free concert.
L’événement Fête de la musique à Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois a été mis à jour le 2026-06-02 par OT du Saint-Quentinois