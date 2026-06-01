Bohain-en-Vermandois

Fête de la musique à Bohain-en-Vermandois

Bohain-en-Vermandois Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21 22:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Dimanche 21 juin 2026, c’est la fête de la musique à Bohain en Vermandois avec un DJ SET avec ROM1 S. et SERA CRUZ à partir de 19h sur la place Michel Pezin,

Concert gratuit.

Dimanche 21 juin 2026, c’est la fête de la musique à Bohain en Vermandois avec un DJ SET avec ROM1 S. et SERA CRUZ à partir de 19h sur la place Michel Pezin,

Concert gratuit. .

Bohain-en-Vermandois 02110 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 07 55 55 contact@bohainenvermandois.fr

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English :

Sunday June 21, 2026, it?s the fête de la musique in Bohain en Vermandois with a DJ SET with ROM1 S. and SERA CRUZ starting at 7pm on Place Michel Pezin,

Free concert.

L’événement Fête de la musique à Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois a été mis à jour le 2026-06-02 par OT du Saint-Quentinois