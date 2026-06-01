Fête de la musique à Bruges, Parc Treulon, Bruges

Fête de la musique à Bruges Samedi 20 juin, 18h00 Parc Treulon Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T18:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-20T18:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:59:00+02:00

Organisée par le collectif interassociatif de Bruges (Bruges Asso’s) en partenariat avec la ville de Bruges, cette édition 2026 de la fête de la musique aura lieu dans le parc Treulon à partir de 18h et jusqu’à 1h du matin. Elle marquera les 20 ans de ce rendez-vous incontournable à Bruges.

Venez profiter d’un moment festif, dans une ambiance dansante et conviviale avec la compagnie de talentueux groupes de musiciens.

>>> Au menu de la soirée :

15 groupes

4 scènes

80 bénévoles !

PROGRAMMATION 2026 détaillée à venir très vite.

> Buvette et petite restauration sur place : pensez à prendre votre gobelet pour une manifestation plus écoresponsable.

> Entrée libre. Tout public.

Plus d’informations sur : www.fete-musique-bruges.fr

Parc Treulon rue du Carros 33520 Bruges Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.fete-musique-bruges.fr/ »}]

Venez fêter la musique et découvrir de nombreux artistes locaux dans le cadre verdoyant du parc Treulon. Fête musique fête

Bruges Asso’s