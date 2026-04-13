Visite guidée de la Réserve naturelle et atelier origami, Réserve Naturelle des marais de Bruges, Bruges

Visite guidée de la Réserve naturelle et atelier origami Mercredi 3 juin, 09h30 Réserve Naturelle des marais de Bruges Gironde

Sur inscription auprès de la ludo-médiathèque Le Château : 0556166418.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T09:30:00+02:00 – 2026-06-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-03T09:30:00+02:00 – 2026-06-03T12:30:00+02:00

Bruges et Bordeaux Métropole vous proposent une visite guidée de la Réserve naturelle des marais de Bruges et un atelier origami, dans le cadre du Printemps de la Biodiversité.

Profitez d’une visite guidée de la Réserve naturelle nationale des marais de Bruges pour observer les oiseaux nicheurs, découvrir leurs chants et apprendre à faire un oiseau en origami.

>> Point de rendez-vous directement à la Réserve (Le Baron, Bruges).

Découvrez la Réserve naturelle des Marais de Bruges

Aux portes de l’agglomération bordelaise, sur le territoire du Parc des Jalles, la Réserve naturelle nationale des marais de Bruges présente sur 265 hectares, abrite plus de 3 500 espèces sur 69 habitats. La gestion est assurée par l’association SEPANSO (Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la nature dans le Sud-Ouest). Le parcours de 2,5 km est jalonné de trois observatoires dont deux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Réserve Naturelle des marais de Bruges Réserve Naturelle de Bruges Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.mairie-bruges.fr/sorties-et-loisirs/agenda/visite-guidee-de-la-reserve-naturelle-et-atelier-origami »}]

Une animation proposée dans le cadre du Printemps de la Biodiversité. visite nature

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