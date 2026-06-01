Chauray

Fête de la musique à Chauray

12 Rue de l’Église Chauray Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Avec un répertoire varié et festif, l’Orchestre Plein Feu fait danser toutes les générations musette sur demande, grands classiques des années 80 et tubes d’aujourd’hui.

Et pour le plaisir des yeux autant que des oreilles, un véritable show lumières accompagne le spectacle afin de faire vivre une soirée inoubliable aux danseurs comme aux spectateurs !

Ambiance garantie avec l’Orchestre Plein Feu !

Restauration et buvette sur place .

12 Rue de l’Église Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 08 02 93

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English : Fête de la musique à Chauray

L’événement Fête de la musique à Chauray Chauray a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Niort Marais Poitevin