Visite Atemporelle à Chauray Chauray
Visite Atemporelle à Chauray Chauray mercredi 22 juillet 2026.
Chauray
Visite Atemporelle à Chauray
12 Rue de l’Église Chauray Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Visite historique du cœur de bourg (église, écoles et temple)
Gratuit
Inscription obligatoire .
12 Rue de l’Église Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86
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English : Visite Atemporelle à Chauray
L’événement Visite Atemporelle à Chauray Chauray a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Niort Marais Poitevin
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