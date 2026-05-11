Chauray

Visite Atemporelle à Chauray

12 Rue de l’Église Chauray Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Visite historique du cœur de bourg (église, écoles et temple)

Gratuit

Inscription obligatoire .

12 Rue de l’Église Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86

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English : Visite Atemporelle à Chauray

L’événement Visite Atemporelle à Chauray Chauray a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Niort Marais Poitevin