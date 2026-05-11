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Visite Atemporelle à Chauray Chauray

Visite Atemporelle à Chauray Chauray

Visite Atemporelle à Chauray Chauray mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : 12 Rue de l'Église

Ville : 79180 Chauray

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit

Chauray

Visite Atemporelle à Chauray

12 Rue de l’Église Chauray Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:30:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Visite historique du cœur de bourg (église, écoles et temple)

Gratuit

Inscription obligatoire   .

12 Rue de l’Église Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86 

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English : Visite Atemporelle à Chauray

L’événement Visite Atemporelle à Chauray Chauray a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Niort Marais Poitevin

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